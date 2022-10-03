Василий Уткин: «У «Локомотива» инфекция, называется ПЦЛ – Плутник, Цорн и Леонченко. Может, к ней ищется вакцина или хотя бы тест»

высказался о проблемах «Локомотива».

После 11 туров Мир железнодорожники набрали 9 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.

– Я понял, что у «Локомотива» болезнь, инфекция. Может быть, к ней ищется вакцина или хотя бы тест. Инфекция эта называется ПЦЛ – Плутник, Цорн и Леонченко. Я тут неделю не могу простуду до конца выковырять, а вот эта очень глубоко засела.

Мне еще понравилось заявление , он сказал, что «Циннбауэр очень хороший тренер, требовательный». Хотя нетребовательных тренеров вроде и не бывает.

– И вот они поиграли три минуты. Хорошая крепкая команда.

– Некрепкая. Я давно перестал понимать, что происходит. После матча никто из официальных лиц не сказал ни слова, все разбежались, а тренер долго не приходил на пресс-конференцию. Тут только один вывод – решают не они, – сказал журналист и блогер.