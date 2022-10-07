Тен Хаг о формировании стиля «МЮ»: «Это займет месяцы. «Ман Сити» эталон в этом вопросе»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что для на формирование стиля «Манчестер Юнайтед» уйдут месяцы.

«Это не только стиль, вопрос в физике, менталитете. И особенно в устойчивости. Это как рутина, образ жизни, и нужно привносить это на каждую тренировку в своей системе, как для команды, так и для отдельных игроков.

И если в последние годы этого не хватало, то ты не построишь это за неделю или месяц. Должна быть система, в современном футболе высокие требования.

Совершенно ясно, что «Сити» в этом вопросе эталон. Есть и другие команды. Но я думаю, что мы можем добиться этого. Но это не произойдет в одночасье, это займет не недели, а месяцы», – сказал тренер манкунианцев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные