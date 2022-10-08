Башкиров может перейти в андоррскую «Санта-Колому». Команду возглавляет Дмитрий Черышев

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Евгений Башкиров рассказал о возможном переходе в «Санта-Колому».

Андоррскую команду тренирует Дмитрий Черышев.

«Еще ничего не подписано. Да, я сейчас тренируюсь в составе «Санта-Коломы». Не могу ничего сказать, подпишут ли меня.

Когда станет известно? Надеюсь, в скором времени», — сказал экс-хавбек «Рубина», «Крыльев Советов» и «Томи».

Последним клубом 31-летнего игрока был польский «Заглембе», который он покинул в апреле.

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