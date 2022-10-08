Дмитрий Кузнецов о 6-м месте «Рубина»: «Слуцкому дадут время до конца первого круга»

Дмитрий Кузнецов высказался о выступлении «Рубина» в лиге.

После 12 туров казанцы занимают в таблице 6-е место.

— «Рубин» в кризисе? Я бы так не сказал. Кубок — это отдельная история. Бывает. В Первой лиге казанцы проиграли «Шиннику» и Туле. Тем не менее положение пока не критичное. Отставание от «Алании» и «Балтики» составляет всего 6 очков. Правда, перед командой же стоит задача по возвращению в РПЛ. Если руководители ничего не хотят менять, то это все продолжится...

— А вы считаете, пора делать оргвыводы?

— Я не знаю, какой у Слуцкого карт-бланш. «Рубин» вылетел из РПЛ, потерял ряд игроков, но укрепился для Первой лиги. Однако сейчас выдает неудачный отрезок. Значит, всех все устраивает?

Все определяет результат. Как правило, если задача не выполняется, с тренером расстаются. Если в Казани хотят ждать, пусть ждут дальше...

Я не понимаю, почему с таким составом «Рубин» не играет все время с позиции силы? Какие-то перепады... Целостной картинки не видно. Не хочу кидать камни в огород Слуцкого, но... Если по качеству игры «Рубин» проседает, а к результату тоже есть вопросы, значит, пора делать выводы?

— Когда?

— После первого круга. Пока у Слуцкого еще есть время. До декабря. Кубка больше нет. Впереди восемь игр в Первой лиге. Вот по их итогам и будет принято решение. Все надо бросать на чемпионат и выполнять задачу.

— Если в ближайшем туре «Рубин» проиграет в Хабаровске, Слуцкий может покинуть свой пост?

— Не думаю. Как я уже заметил, Слуцкому дадут время до конца первого круга. Хотя, возможно, его оставят и до конца сезона. Может быть, между сторонами есть договоренность? – сказал экс-тренер .