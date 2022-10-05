У Неймара 20 (11+9) очков в 13 матчах за «ПСЖ» в сезоне. Он ассистировал Месси в игре с «Бенфикой»

Теги ПСЖ Бенфика Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Футбол

Неймар набрал 20 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне. 

Бразилец ассистировал Лионелю Месси в матче против «Бенфики» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм). Аргентинец открыл счет на 22-й минуте.

Теперь на счету Неймара 11 мячей и 9 голевых пасов в 13 матчах за клуб в этом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бенфика»«ПСЖ»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные