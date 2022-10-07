Кавани о Роналду: «Он делал меня сильнее. Я научился кое-чему из его отношения к делу, подготовки»

поделился мнением о форварде .

– Как вы общались с Роналду?

– Очень хорошо. Мы много общались, несколько раз вместе ужинали, делились мыслями о футболе. У нас разные истории жизни, но мы оба поднялись с низов. Когда такое происходит, когда прикладываешь так много усилий, многому учишься.

У нас была довольно схожая идеология жизни. Он нормальный парень, гораздо теплее, когда с ним сближаешься. Он всегда думает о работе и поддержании уровня, погружен во все детали.

– Игра рядом с ним улучшает или ограничивает нападающего?

– Меня он делал сильнее. Плюс он старше меня. О нем всякое говорят, что он он может вести себя получше или похуже, но я воспринимаю хорошее. В футболе то же самое. Я научился кое-чему из его отношения к делу, его подготовки, – сказал форвард «Валенсии».

Фэйл дня: Роналду не попал в ворота без вратаря. Потом хотя бы отдал ассист