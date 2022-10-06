Дубль Рэшфорда, пас Роналду, гол Марсьяля: смотрите видеообзор матча «Омония» – «МЮ»

Смотрите видеообзор матча «Омония» – .

«МЮ» на выезде одержал волевую победу над «Омонией» (3:2) в 3-м туре группового этапа .

Клуб из Манчестера проиграл первый тайм со счетом 0:1 – забил Карим Ансарифард.

После перерыва за «Ман Юнайтед» дубль сделал , забивший один из голов с передачи . Также отличился . Однако последними в матче забили киприоты – отличился Николас Панайоту.