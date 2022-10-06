Дубль Рэшфорда, пас Роналду, гол Марсьяля: смотрите видеообзор матча «Омония» – «МЮ»

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Смотрите видеообзор матча «Омония» – «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» на выезде одержал волевую победу над «Омонией» (3:2) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

Клуб из Манчестера проиграл первый тайм со счетом 0:1 – забил Карим Ансарифард.

После перерыва за «Ман Юнайтед» дубль сделал Маркус Рэшфорд, забивший один из голов с передачи Криштиану Роналду. Также отличился Антони Марсьяль. Однако последними в матче забили киприоты – отличился Николас Панайоту.

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