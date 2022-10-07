Директор «Ариса» о Кокорине: «Мы дали Саше понять: роль в клубе сразу будет заметной. Плюс большое ядро русскоязычных болельщиков»

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Директор по маркетингу «Ариса» рассказал, как клуб убедил перейти Александра Кокорина.

Летом форвард перешел в кипрскую команду из «Фиорентины» на правах аренды.

– Когда на футбольной карте столько стран, куда можно поехать играть в футбол и зарабатывать деньги, Кипр выбирают нечасто.

– Что стало решающим доводом?

– Мы дали Саше понять: роль в клубе сразу будет заметной. Плюс большое и постоянно растущее ядро русскоязычных болельщиков. Когда приезжаешь туда, где тебя ждут, любят, в тебя верят – это важно, особенно после неудачного периода в Италии.

Самые яркие истории, которые произошли с Кокориным за месяц на Кипре – реакция людей, которые где-то с ним столкнулись. Один парень был настолько впечатлен появлением Кокорина, что эмоции били через край. Много мата, но зато душевно, – сказал Алексей Дозорцев.

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