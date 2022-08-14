Михаил Кержаков о 2:1 с ЦСКА: «Если бы не Акинфеев, 2–3 мяча залетели бы в первом тайме»

высказался о победе «Зенита» над ЦСКА (2:1) в матче Мир .

— В первом тайме доминировали. Если бы не Акинфеев, думаю, там 2–3 мяча залетели бы, сто процентов. Он творил чудеса в первом тайме.

Во втором — игра немного выровнялась. Мы пропустили, потом пропустили с офсайдом, а затем Мантуан сумасшедший мяч забил. Здорово вышел!

— До того, как он забил, было пять минут давления . Чувствовалось ли это?

— Естественно, они немножко перехватили инициативу, забили мяч. И вот они побежали в атаку. Плюс замена, сделанная в перерыве, хорошо сработала, – сказал вратарь .