Уткин о Терюшкове и «Химках»: «Хочешь добиться провала – доверь управление депутату. Он больше озабочен своей цитируемостью»
Василий Уткин дал оценку работе Романа Терюшкова в «Химках».
Депутат Госдумы является членом наблюдательного совета подмосковного клуба.
«Я не знаю, кто вылетит, но можно с уверенностью назвать два клуба, которые управляются наихудшим образом с отрывом. «Локомотив» плавно катится к этому второй год. Его нынешнее состояние, оно, в общем-то, закономерно.
А вот то, что происходит с «Химками», – это, конечно, очень хитрая история. Показав едва ли не лучший старт в истории клуба, «Химки» обвально двигаются ко дну. Уже третий тренер за сезон… В сущности, четвертый – Писарев из-за простуды не смог поехать на игру, его там подменял помощник.
Вот такой прекрасный зигзаг. Но стоит ли удивляться, если фактически клубом управляет народный депутат? Хочешь добиться настоящего провала с треском – доверь управление депутату.
Роман Терюшков, конечно, больше озабочен своей цитируемостью как народный избранник. Его метод управления клубом фактически через телеграмные публикации может быть сравнен с практикой самой что ни на есть недружественной страны – так управлял Америкой Дональд Трамп, правда, использовал для этого твиттер – сеть, которая признана в России экстремистской.
Но от того, как управляет «Химками» Терюшков, есть и польза, небольшая, но есть. Вот на последнем матче появился большой баннер «Победа будет за нами!» И после матча против баннера высказались фанаты «Химок». Таким образом, благодаря Роману мы узнали, что у «Химок» есть фанаты», – сказал Уткин.
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