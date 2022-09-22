Терюшков допустил, что игроки «Химок» могут попасть под следующую волну мобилизации. Пока повесток не было

Роман Терюшков оценил вероятность, что кто-то из игроков «Химок» попадет под мобилизацию.

– Мобилизацией у нас занимается военкомат. Нужно подпадать под три критерия: иметь востребованную военную учетную специальность, отслужить в армии и иметь опыт боевых действий.

Футболисты «Химок» на данном этапе не подпадают под критерии, многие не служили в армии, опыта участия в боевых действиях точно нет, потому что всю свою жизнь они посвятили спорту. Так что в первую волну они точно не попадают.

– Повестки, получается, никому не приходили?

– Нет, никому.

– Допускаете, что футболисты «Химок» могут попасть в одну из следующих волн?

– Допускаю. Когда это произойдет, то всем нам надлежит делать то, что потребуется Родине, – сказал член наблюдательного совета «Химок».

Ранее депутат Госдумы РФ заявил: «Встану в ряды вооруженных сил безо всякого сомнения, если будет острая нехватка».