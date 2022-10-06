Денис Бояринцев: «Желаю Соболеву забивать столько же, сколько и Холанд. Он может заиграть в Европе»

Теги Спартак Денис Бояринцев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Соболев Эрлинг Холанд Футбол

Денис Бояринцев пожелал Александру Соболеву результативности Эрлинга Холанда.

«У Соболева неплохая результативность. Нападающий, который выступает за команду с большими амбициями, должен забивать мячи.

Хочется пожелать Александру, чтобы он забивал столько же, сколько и Холанд. На уровне российского чемпионата Соболев выделяется, но оценивать его шансы в Европе можно только по матчам за сборную с сильными командами или в еврокубках, чтобы понять на каком он уровне.

Я не сомневаюсь, что Александр может заиграть в Европе. Данные у него хорошие. Я бы не спешил с его возможным отъездом. Хочется, чтобы Соболев боролся за первое место в бомбардирской гонке», – сказал бывший хавбек «Спартака».

Пеп так устал от голов Холанда, что заменил его в перерыве. Эрлинг почти ничего не успел – только дубль 😢

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