«Химки» уменьшили вместимость стадиона: «Для людей комфортнее, когда места пошире»
«Химки» уменьшили вместимость стадиона с 18 636 до 14 950 зрителей.
Об этом Sports.ru рассказал заместитель гендиректора по безопасности стадиона Владимир Берестнев.
«На 18 тысяч он никогда не наполнялся, а для людей комфортнее, когда места пошире. Поэтому мы расширили межкресельные расстояния.
Плюс по требованию ТВ появились дополнительные площадки для съемок матчей, для этого тоже демонтировали места», – сказал Берестнев.
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