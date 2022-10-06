«Химки» уменьшили вместимость стадиона: «Для людей комфортнее, когда места пошире»

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«Химки» уменьшили вместимость стадиона с 18 636 до 14 950 зрителей.

Об этом Sports.ru рассказал заместитель гендиректора по безопасности стадиона Владимир Берестнев.

«На 18 тысяч он никогда не наполнялся, а для людей комфортнее, когда места пошире. Поэтому мы расширили межкресельные расстояния. 

Плюс по требованию ТВ появились дополнительные площадки для съемок матчей, для этого тоже демонтировали места», – сказал Берестнев.

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