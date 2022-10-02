Абаскаль о 2:1 с «Пари НН»: «Спартак» доминировал в 1-м тайме, но пропустил необязательный гол. Он добавил веры в наши силы»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча с «Пари НН» (2:1).

«Мы одержали важнейшую и долгожданную победу, это важно в психологическом плане. Надо отдать должное тренеру соперника, они были организованными.

В первом тайме мы доминировали, владели преимуществом, но пропустили необязательный гол. Надеюсь, больше таких мячей в наши ворота залетать не будет. Порой нам не хватало скорости, а пропущенный мяч добавил веры в наши силы», – отметил Абаскаль.

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