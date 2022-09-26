Дешам о «Золотом мяче»: «Надеюсь, Бензема выиграет – он заслужил. У него очень хорошие шансы»

считает, что должен получить .

«Надеюсь, Бензема выиграет, потому что он это заслужил, учитывая все, что он сделал за сезон с клубом, где он взял важные трофеи, и со сборной, где он выиграл Лигу наций.

Уже несколько лет Бензема – один из лучших нападающих мира. Думаю, у него очень хорошие шансы. Я буду очень рад за Карима, если он получит этот приз. Конечно, на чемпионате мира это станет для нас преимуществом», – сказал тренер сборной Франции.

Обладатель «Золотого мяча» будет назван 17 октября на торжественной церемонии.

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