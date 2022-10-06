Лопетеги об отставке из «Севильи»: «Было много счастливых моментов. Жаль покидать клуб, который будет развиваться»

высказался о своей отставке с поста главного тренера «Севильи».

Решение было принято после матча с дортмундской «Боруссией» (1:4) в чемпионов.

«У меня смешанные чувства. Первое, что у меня в голове и на сердце – это благодарность. Я благодарен моему клубу, городу, болельщикам «Севильи», игрокам – всем, кто работает на благо «Севильи».

У нас было много счастливых моментов. Но вместе с тем мне грустно – жаль покидать клуб, который я люблю и который, вне всяких сомнений, будет развиваться», – сказал Лопетеги.

Сообщалось, что новым главным тренером «Севильи» станет Хорхе Сампаоли.

«Севилья» выгнала Лопетеги после 1:4 от «Боруссии. С уходом связки Кунде-Карлос тренер потерял команду