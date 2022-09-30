Иранская правозащитная организация призвала ФИФА исключить сборную Ирана с ЧМ-2022 из-за обращения с женщинами в стране

В Иране попросили снять сборную с из-за обращения с женщинами в стране.

Женская правозащитная организация Open Stadiums призвала ФИФА отстранить национальную команду Ирана от финальной части чемпионата мира в Катаре, который пройдет в ноябре-декабре, из-за неподобающего отношения к женщинам в стране.

Это случилось на фоне массовых протестов в Иране, которые идут с 16 сентября. Поводом для общественного возмущения стала новость о смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране. В полицейском участке студентка впала в кому, а через три дня скончалась в больнице.

В письме на имя президента ФИФА Джанни Инфантино организация также отметила, что иранские власти продолжают отказывать женщинам в посещении футбольных матчей.

« – не только соучастник преступлений режима. Это прямая угроза безопасности женщин-болельщиц в Иране и везде в мире, где играет наша сборная. Футбол должен быть безопасным пространством для всех нас.

Именно поэтому, как иранские футбольные болельщики, мы с тяжелым сердцем должны выразить нашу глубочайшую озабоченность по поводу участия Ирана в предстоящем чемпионате мира .

Зачем ФИФА давать иранскому государству мировую сцену, в то время как оно не только отказывается уважать основные права и достоинства человека, но в настоящее время пытает и убивает собственный народ? Где принципы ФИФА?

Поэтому мы просим ФИФА на основании статей 3 и 4 ее устава немедленно исключить Иран из чемпионата мира 2022 года в Катаре», – сказано в письме Open Stadiums.

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