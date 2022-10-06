Сергей Семак: «Приезд «Зенита» и других известных клубов – праздник для Воронежа. «Дома «Факел» играет здорово»

Главный тренер «Зенита» высказался о предстоящем матче с «Факелом».

Команды встретятся в 12-м туре Мир . Матч состоится 8 октября.

– Сергей Богданович, как команда будет добираться до Воронежа?

– Мы полетим до Тамбова, оттуда поедем на автобусе в Воронеж, как добирались и другие команды. Обратно – через Москву, поскольку в Тамбове аэропорт работает до 18:00. Время есть до следующего матча, поэтому никаких проблем.

– Как изменился по сравнению с предыдущей игрой?

– Команда осталось той же. Дело, начатое Василенко, продолжается. Дома, при своих болельщиках, команда играет очень здорово – всего одно поражение. Эмоционально заряжены на сто процентов, много борьбы. Ни одной команде не будет просто играть в Воронеже – это точно.

– Как «Зенит» подходит к встрече в Воронеже? Все ли готовы принять участие в матче?

– Да, все готовы, за исключением Одоевского, который восстанавливается. Остальные, на сегодняшний день, все готовы.

– Приняли ли вы уже решение по поводу того, кто сыграет в воротах?

– Есть приблизительное понимание. У нас большую часть матчей чемпионата играет Миша Кержаков. Два дня есть, посмотрим. Если ребята будут себя хорошо чувствовать, так и продолжим.

– Вчера РФС сообщил, что вы вошли в состав нового комитета по социальной ответственности. Расскажите, чем комитет будет заниматься и о вашей роли в нем.

– Мне позвонил Алексей Смертин, который является одним тех, благодаря кому этот комитет появился. Что касается социальной ответственности, то те области в футболе, которые востребованы в меньшей степени, требуют пристального внимания. Мы говорим о спорте для людей с ограниченными возможностями, для других сфер.

Комитет будет заниматься координацией и помощью. Широкий спектр. Всегда рад принять участие и всегда за социальную помощь, которая мне не чужда.

– Прошлая игра с «Факелом» была в Кубке, была дома. Чем предстоящая встреча будет отличаться от нее?

– Она будет полностью отличаться от того, что мы видели на «Газпром Арене». Дома играть проще, в том числе с учетом газона. Кубок есть Кубок. Понятно, что и составы разные – сейчас абсолютно другая история. Матч будет сложнее для нас, и мы это прекрасно понимаем.

– По поводу газона: одни его ругают, но по картинке не так и плохо. Как вам кажется, какова на самом деле ситуация? Изучали ли вы ее?

– Газон непростой. Естественно, видели только по картинке. Разговаривали с теми, кто там уже был и играл. Естественно, газон внесет коррективы, но он одинаковый для обеих команд.

– Предвкушаете ли вы этот матч с точки зрения особенной обстановки на трибунах в Воронеже? Обращаете ли вы на это внимание команды?

– Прекрасно знаю, насколько в Воронеже любят футбол. И сам в бытность игроком там бывал. Это праздник для региона, города – приезд и других известных клубов. Возможность для болельщиков порадоваться, посмотреть хороший футбол, поддержать свою команду.

К сожалению, не полный стадион разрешено заполнять, но та квота, которая есть, уверен, сразу же будет раскуплена. Такой интерес, конечно, радует, – сказал Семак.