Сампаоли вновь возглавит «Севилью», контракт – на 2 сезона. Лопетеги уволят после матча с «Боруссией»

возглавит «Севилью».

Вчера вечером совет директоров андалусийского клуба принял решение уволить Хулена Лопетеги, сообщает Marca. 56-летний тренер будет руководить командой в матче Лиги чемпионов против «Боруссии», который пройдет в среду, но даже в случае победы не сохранит за собой должность.

Ожидается, что Сампаоли приедет в Севилью в четверг. Переговоры между руководством клуба и тренером сборной длились около месяца. Контракт с аргентинцем будет рассчитан на 2 сезона.

Сампаоли уже работал в «Севилье» – с 2016 по 2017 год. Его последним клубом был «Марсель», который он покинул этим летом.

Лопетеги возглавляет севильцев с 2019 года.

После 7 проведенных туров Ла Лиги андалусийская команда идет на 17-м месте в турнирной таблице с 5 очками.