Сестра Роналду одобрила пост, в котором гол Месси «Клермону» проигрывает бисиклете Криштиану против «Юве»

Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, отреагировала на гол Лионеля Месси «Клермону».
Аргентинец поразил ворота соперника ударом через себя в падении, «ПСЖ» победил со счетом 5:0.
Родственница форварда «Манчестер Юнайтед» написала комментарий с одобрительными эмодзи под сообщением на фан-странице Роналду, в котором сравнивались гол Месси и схожий удар Криштиану в четвертьфинальном матче ЛЧ-2017/18 с «Ювентусом».
«В первом случае – гол в чемпионате Франции «Клермону», во втором – в плей-офф Лиги чемпионов «Ювентусу».
В первом случае футболист руками опирается на газон, на траве и одна из его ног, а между полем и телом даже матрас с трудом втиснешь. Во втором – тело парит над газоном, и расстояние между ними настолько велико, что туда можно было бы поставить первого футболиста.
Даже не сравнивайте», – сказано в сообщении.
Следует отметить, что комментарий Авейру с аплодисментами был опубликован до матча «МЮ» с «Брайтоном» (1:2) в 1-м туре АПЛ.