Месси забил в 4-м подряд матче за «ПСЖ». У Лео 16 (8+8) очков в 13 играх сезона за клуб

забил в 4-м матче подряд за «ПСЖ».

В среду аргентинец поразил ворота «Бенфики» в Лиге чемпионов, до этого забивал «Ницце» (2:1) и «Лиону» (1:0) в Лиге 1, а также «Маккаби» (3:1) в ЛЧ.

Всего в текущем сезоне у форварда 20 результативных действий за клуб и сборную Аргентины: 12 голов и 8 ассистов. В 13 матчах за Месси забил 8 раз и отдал 8 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.