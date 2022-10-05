Месси забил в 4-м подряд матче за «ПСЖ». У Лео 16 (8+8) очков в 13 играх сезона за клуб

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Лионель Месси забил в 4-м матче подряд за «ПСЖ».

В среду аргентинец поразил ворота «Бенфики» в Лиге чемпионов, до этого забивал «Ницце» (2:1) и «Лиону» (1:0) в Лиге 1, а также «Маккаби» (3:1) в ЛЧ.

Всего в текущем сезоне у форварда 20 результативных действий за клуб и сборную Аргентины: 12 голов и 8 ассистов. В 13 матчах за «ПСЖ» Месси забил 8 раз и отдал 8 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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