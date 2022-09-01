«Челси» предложил «Милану» 80 млн евро за Леау. Мальдини блокирует трансфер и указывает на отступные – 150 млн

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Стали известны детали переговоров «Челси» с «Миланом» по форварду Рафаэлу Леау.

По сведениям журналиста The Times Данкана Каслса, «синие» предложили «россонери» 80 млн евро. При этом «Милан» отказался от включения в сделку футболистов «Челси».

Технический директор Паоло Мальдини блокирует трансфер и указывает на то, что контракт Леау включает пункт об отступных в размере 150 млн евро.

Дополнительные сложности для «Челси» создает 19-миллионный долг португальца перед «Спортингом».

Со статистикой выступлений 23-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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