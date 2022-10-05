Кан о Холанде: «Мне нравится его менталитет. Он выходит на поле с единственной мыслью: «Я хочу забивать голы»

Теги Бавария Оливер Кан Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Роберт Левандовски Эрлинг Холанд Футбол

Оливер Кан похвалил менталитет Эрлинга Холанда

– Как сильно вы бы хотели увидеть Холанда в футболке «Баварии»?

– Обсуждать качество Холанда нет необходимости. Что еще мне нравится в нем – это его менталитет. Холанд – типичный нападающий, который выходит на поле с единственной мыслью: «Я хочу забивать голы».

Этим также отличается Роберт Левандовски. Такие нападающие видят счастье только в этом. Сейчас у него [Холанда] 14 голов в восьми матчах чемпионата за «Манчестер Сити». Он в отличной форме.

Когда я думаю о Холанде, мне приходится думать о несоответствии между Бундеслигой и Премьер-лигой. Дело не только в разнице в доходах от телетрансляций, но и в том, что «Манчестер Сити» — клуб, поддерживаемый инвесторами с непомерными возможностями.

Если мы не хотим отставать, то наш клуб, а также Бундеслига в целом должны задуматься об этом. Но именно это мы уже начали делать», – сказал генеральный директор «Баварии».

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