Для «Барсы» матч с «Интером» стал худшим в сезоне по ударам и xG

провела свой худший матч в этом сезоне, проиграв «Интеру» (0:1).

В игре 3-го тура каталонцы 7 раз пробили по воротам соперника, дважды попав в створ. Оба этих показателя – худшие для сине-гранатовых в этом сезоне во всех турнирах.

Показатель xG «Барсы» составил 0,5 – также худший результат сезона для клуба.

При этом команда Хави владела мячом 72% времени.

«Интер» засушил «Барсу». Трудяга Мхитарян – скрытый герой, Рафинья слева – катастрофа

«Барса» проиграла «Интеру» – и снова зависла над ЛЕ. Хави в бешенстве из-за судейства