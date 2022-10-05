Для «Барсы» матч с «Интером» стал худшим в сезоне по ударам и xG

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«Барселона» провела свой худший матч в этом сезоне, проиграв «Интеру» (0:1).

В игре 3-го тура Лиги чемпионов каталонцы 7 раз пробили по воротам соперника, дважды попав в створ. Оба этих показателя – худшие для сине-гранатовых в этом сезоне во всех турнирах.

Показатель xG «Барсы» составил 0,5 – также худший результат сезона для клуба.

При этом команда Хави владела мячом 72% времени.

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