Вратарь «Порту» Кошту о 2:0 с «Байером»: «Вся команда была на высоте. Нас очень трудно обыграть в таких случаях»

Теги Байер Порту Лига чемпионов УЕФА Диогу Мейрелеш Кошта Футбол

Диогу Кошта оценил победу «Порту» над «Байером» (2:0) в Лиге чемпионов.

«Я счастлив, что смог помочь команде. Знали, насколько важен этот матч. Хотели сохранить шансы на выход из группы.

Я сыграл хорошо, и вся команда была на высоте. Нас очень трудно обыграть в таких случаях.

Впереди еще один трудный матч в Германии, но я не сомневаюсь, что мы сможем повторить этот успех», – сказал вратарь «Порту».

🤯 Трагикомедия ВАР: «Порту» отпраздновал гол, но вместо него получил пенальти в свои ворота. А «Байер» не забил! ААА!

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