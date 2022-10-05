Симеоне о 2 поражениях за 3 тура ЛЧ: «В игре «Атлетико» много хорошего. Не нужно волноваться»

Главный тренер отреагировал на поражение от (0:2).

В Лиге чемпионов мадридцы проиграли два из трех матчей в группе и занимают последнее место. При этом у них три очка – как и у «Порту» с «Байером».

«Мы играли хорошо, контролировали ситуацию в первом тайме и действовали так, как хотели. У нас было 2 или 3 голевых момента. А соперник воспользовался первым же своим шансом забить.

В начале второго тайма Облак совершил важный сэйв, а затем главным действующим лицом стал вратарь «Брюгге». Я увидел много хорошего, не нужно волноваться, впереди еще много матчей.

В нашей игре много хорошего. Мы создаем много моментов, продолжаем идти вперед. Мы не забили пенальти. Нам не нужно опускать руки, у нас много хорошего в игре, но хватает и того, что нужно исправить», – сказал Симеоне Movistar.