Симеоне о 2 поражениях за 3 тура ЛЧ: «В игре «Атлетико» много хорошего. Не нужно волноваться»

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на поражение от «Брюгге» (0:2).

В Лиге чемпионов мадридцы проиграли два из трех матчей в группе и занимают последнее место. При этом у них три очка – как и у «Порту» с «Байером».

«Мы играли хорошо, контролировали ситуацию в первом тайме и действовали так, как хотели. У нас было 2 или 3 голевых момента. А соперник воспользовался первым же своим шансом забить.

В начале второго тайма Облак совершил важный сэйв, а затем главным действующим лицом стал вратарь «Брюгге». Я увидел много хорошего, не нужно волноваться, впереди еще много матчей.

В нашей игре много хорошего. Мы создаем много моментов, продолжаем идти вперед. Мы не забили пенальти. Нам не нужно опускать руки, у нас много хорошего в игре, но хватает и того, что нужно исправить», – сказал Симеоне Movistar.

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