Пеп Гвардиола: «Статистика Холанда пугает. Хорошо сыграли с «МЮ», но можем лучше»

подвел итоги матча с (6:3).

«Все прошло хорошо в первом тайме. Мы забили четыре гола и могли забить еще. После перерыва стало сложнее. Отличная победа, отличная игра, все были счастливы на стадионе. Мы наслаждаемся игрой против наших соперников. Хороший день для нас.

Мы можем выиграть или проиграть, но есть много вещей, которые можно делать лучше. Некоторые футболисты были не очень хороши сегодня, поэтому им нужно прибавлять.

Да, совершенства не существует, это невозможно. Но мы должны стараться. Мы играли хорошо, но можем лучше. Многие игроки делали небрежные передачи. Это плохо. Мы должны играть стабильнее. В некоторых областях мы все еще не очень хороши.

Что касается Холанда, то цифры говорят сами за себя. Он уже делал это раньше здесь. Мы стараемся помочь ему [адаптироваться] в нашей среде. Чувствуется, что он всегда голоден [до голов]. Статистика пугает, честно говоря», – сказал тренер в интервью Sky Sports.