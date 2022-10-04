Гвардиола о Фодене: «Исключительный игрок, он сильно повзрослел. Фил может играть на пяти позициях, даже левым защитником»

охарактеризовал .

«Он очень важен. Мы хотим, чтобы он оставался [в «Сити»] долгие годы.

Исключительный игрок, он сильно повзрослел. У него надежное физическое состояние, он энергичен и умен. [Фоден и Холанд] могут играть каждые три дня. Оба знают, что могут добиться большего, и, надеюсь, у них это получится.

Фил может играть на пяти позициях, даже на позиции левого защитника. У него невероятные инстинкты. Он должен совершенствоваться при игре с мячом и без него. Это нормально. В его возрасте и при его желании учиться он, без сомнения, это сделает», – сказал главный тренер .