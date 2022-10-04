«МЮ» уведомил ван де Бека о готовности отпустить его зимой. «Аякс» и ПСВ интересуются хавбеком

Полузащитник Донни ван де Бек зимой может покинуть .

По данным 90min, руководство клуба связалось с представителем футболиста и сообщило о том, что не будет препятствовать, если нидерландец захочет сменить команду.

Наиболее вероятным вариантом называется аренда ван де Бека в иностранную команду, несмотря на интерес со стороны участников . В числе клубов, рассматривающих возможность подписания полузащитника, называются и .

В текущем сезоне хавбек провел 3 матча в чемпионате Англии и не отметился результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.