Кьеза провел в общей группе «Ювентуса» часть тренировки. Он не играет с января

Теги Ювентус сборная Италии по футболу травмы Федерико Кьеза Здоровье Футбол

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза завершает восстановление от травмы.

Итальянец в начале года перенес операцию в связи с повреждением передней крестообразной связки левого колена. Сегодня он провел часть тренировки вместе с командой.

В последний раз футболист сборной Италии выходил на поле 9 января. В прошлом сезоне на его счету 14 матчей в Серии А и 2 гола. Подробно со статистикой Кьезы можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что вингер может принять участие в матче с «Бенфикой», назначенном на 25 октября.

Изображение: juventus.com

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