Кьеза провел в общей группе «Ювентуса» часть тренировки. Он не играет с января

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза завершает восстановление от травмы.
Итальянец в начале года перенес операцию в связи с повреждением передней крестообразной связки левого колена. Сегодня он провел часть тренировки вместе с командой.
В последний раз футболист сборной Италии выходил на поле 9 января. В прошлом сезоне на его счету 14 матчей в Серии А и 2 гола. Подробно со статистикой Кьезы можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что вингер может принять участие в матче с «Бенфикой», назначенном на 25 октября.
Изображение: juventus.com