Глава Футбольного союза ДНР: «В Объединенном чемпионате львиную долю расходов возьмет на себя Минспорт РФ»

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Минспорта РФ будет финансировать чемпионат с участием клубов из ДНР, ЛНР, Крыма, Херсона и Запорожье.

Об этом сообщил глава Футбольного союза Донецкой народной республики (ДНР) Павел Давыденко.

– Будет Объединенный чемпионат под названием «Содружество», в котором примут участие команды освобожденных территорий: ДНР, ЛНР, Крым, Херсон, Запорожье.

Он начнется в марте. Турнир будет проходить при поддержке Министерства спорта России.

– Есть понимание, кто будет финансировать клубы ДНР?

– В Объединенном чемпионате львиную долю расходов берет на себя Министерство спорта России, – сказал Давыденко.

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