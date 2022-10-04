Глава Футбольного союза ДНР: «В Объединенном чемпионате львиную долю расходов возьмет на себя Минспорт РФ»

Минспорта РФ будет финансировать чемпионат с участием клубов из ДНР, ЛНР, Крыма, Херсона и Запорожье.

Об этом сообщил глава Футбольного союза Донецкой народной республики (ДНР) Павел Давыденко.

– Будет Объединенный чемпионат под названием «Содружество», в котором примут участие команды освобожденных территорий: ДНР, ЛНР, Крым, Херсон, Запорожье.

Он начнется в марте. Турнир будет проходить при поддержке Министерства спорта России.

– Есть понимание, кто будет финансировать клубы ДНР?

– В Объединенном чемпионате львиную долю расходов берет на себя Министерство спорта России, – сказал Давыденко.