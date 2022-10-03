Карпин сравнил эпизоды матчей «Ростова» с «Ахматом» и «Зенитом»: «100% пенальти и 100% не пенальти»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о судействе игры с «Зенитом» (1:3).
Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Владимира Москалева.
Карпин в телеграме опубликовал два эпизода – из матчей с «Ахматом» (1:3) и с петербуржцами.
«100% пенальти», – написал Карпин под первым роликом. В нем защитник ростовчан Данила Прохин в своей штрафной попадает рукой в лицо хавбеку Ивану Олейникову, после чего грозненцы сравнивают счет с пенальти.
«100% не пенальти», – подписал тренер второй отрывок. В нем защитник «Зенита» Деян Ловрен, пытаясь вынести мяч из зоны у своих ворот, бьет по стопе форварда «Ростова» Николая Комличенко, и оба падают на газон. Москалев расценил это как фол в атаке.
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