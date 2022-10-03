«Карпин может быть доволен. «Ростов» не играл на отбой, старался комбинировать». Орлов об 1:3 с «Зенитом»

оценил поражение «Ростова» от «Зенита» (1:3) в Мир .

«Мне понравился «Ростов». Команда Карпина придерживалась своего плана, не испугалась . Другое дело, что дончане все-таки уступали хозяевам в единоборствах, не смогли удержать Малкома и Вендела. Когда счет сравнялся, глаза у Карпина загорелись. Он хотел большего!

Считаю, оказал «Зениту» очень достойное сопротивление. При счете 1:1 начались качели. Ребята у Карпина выросли. Примечательно, что физически гости не просели, держали темп все 90 минут. Это похвально. В центре поля старались ни в чем не уступать питерцам.

В начале второго тайма «Зенит» даже не мог найти себя, не ожидал такого напора от ростовчан. Так что Карпин может быть доволен такой игрой своей команды.

Она не играла на отбой, не выбивала мяч абы куда, а старалась его держать, комбинировать. Вы просто вспомните, как Валерий Георгиевич собирал эту команду. И что мы видим сейчас? Симпатичный, амбициозный футбол. Народу понравилось», – сказал комментатор.

Отрыв «Зенита» уже +6. «Ростов» качественно рубился час, но проиграл – впервые в сезоне