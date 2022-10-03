Судья Иванов о матче «Барсы» Месси, Неймара и Суареса: «Лионель ходил и даже не смотрел на мяч. Но по невидимому сигналу тройка взрывалась – и создавала опасные моменты»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига судьи Луис Суарес Неймар Сергей Карасев Сергей Сергеевич Иванов Матч ТВ Футбол

Судья Сергей Иванов поделился впечатлениями от игры Лионеля Месси за «Барселону».

– Футболист, который поразил вас на поле?

– Помню, судил вместе с Карасевым матч «Барселоны»: он был главным, я стоял за воротами дополнительным арбитром. Это была «Барса» Месси, Неймара и Суареса.

Когда ты в поле судишь, то не замечаешь всех тонкостей тактики, а следишь только за тем, что нужно тебе. За воротами времени достаточно, чтобы посмотреть больше моментов.

Удивлялся, что Месси ходил и даже не смотрел на мяч, мог в другую сторону глядеть. Но потом по какому-то невидимому, по крайней мере мне, сигналу, эта тройка взрывалась – и создавала опасные моменты. Это было откровением, – сказал Иванов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные