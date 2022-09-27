Цорн о назначении тренера из ЮАР в «Локо»: «У Фадлу и Циннбауэра общий взгляд на футбол, на требования к тренировкам»

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Томас Цорн высказался о назначении Фадлу Давидса ассистентом главного тренера «Локомотива»

Сегодня бывший помощник Йозефа Циннбауэра в южноафриканском «Орландо Пайрэтс» вошел в тренерский штаб московского клуба.

«Любому главному тренеру нужны помощники, чтобы реализовать свое видение футбола, поэтому по желанию Йозефа мы пригласили Фадлу, который заступил на должность ассистента главного тренера.

Йозеф и Давидс работали вместе в ЮАР на протяжении полутора лет. У них общий взгляд на футбол, на требования к тренировочному и игровым процессам.

Также, помимо Фадлу, в данный момент мы рассматриваем вариант с приглашением еще одного русскоязычного специалиста в помощники Йозефа для расширения компетенций и усиления тренерского штаба», – сказал спортивный директор железнодорожников.

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