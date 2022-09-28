Цорн анонсировал появление российского специалиста в тренерском штабе «Локомотива»

Тренерский штаб пополнит российский специалист.

Об этом сообщил спортивный директор московского клуба .

Напомним, что ранее в «Локомотив» перешел тренер Фадлу Давидс, который будет помогать .

«Новый ассистент хорошо знает главного тренера, они вместе работали. Успешно работали вместе.

Понятно, что тренеру нужны ассистенты. На перспективу, чтобы стал потом главным тренером? Нет, конечно, это ассистент главного тренера.

Мы на днях еще примем одного ассистента, россиянина», – заявил Цорн.