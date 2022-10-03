Защитник «Урала» Иллой-Айет: «С Гончаренко команда расцвела. От Шалимова уже нет ни следа»

Эммерсон Иллой-Айет рассказал о преображении «Урала» при главном тренере Викторе Гончаренко.
— Как изменилась атмосфера при Гончаренко?
— Четче все стало, организованнее. Уровень концентрации на тренировках вырос. Вообще с приходом Гончаренко команда расцвела.
— С Гончаренко вы одержали первую победу в сезоне. Остался багаж Шалимова?
— Его вообще не осталось! Гончаренко настолько изменил тактику, схему, понимание и отношение, что от Шалимова уже нет ни следа, – сказал защитник «Урала».
После 11 туров екатеринбургский клуб занимает в таблице Мир РПЛ 15-е место.