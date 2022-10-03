Защитник «Урала» Иллой-Айет: «С Гончаренко команда расцвела. От Шалимова уже нет ни следа»

Теги премьер-лига Россия Игорь Шалимов Урал Виктор Гончаренко Эммерсон Иллой-Айет Футбол

Эммерсон Иллой-Айет рассказал о преображении «Урала» при главном тренере Викторе Гончаренко.

— Как изменилась атмосфера при Гончаренко?

— Четче все стало, организованнее. Уровень концентрации на тренировках вырос. Вообще с приходом Гончаренко команда расцвела.

— С Гончаренко вы одержали первую победу в сезоне. Остался багаж Шалимова?

— Его вообще не осталось! Гончаренко настолько изменил тактику, схему, понимание и отношение, что от Шалимова уже нет ни следа, – сказал защитник «Урала».

После 11 туров екатеринбургский клуб занимает в таблице Мир РПЛ 15-е место.

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