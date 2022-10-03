Защитник «Урала» Иллой-Айет: «С Гончаренко команда расцвела. От Шалимова уже нет ни следа»

рассказал о преображении при главном тренере .

— Как изменилась атмосфера при Гончаренко?

— Четче все стало, организованнее. Уровень концентрации на тренировках вырос. Вообще с приходом Гончаренко команда расцвела.

— С Гончаренко вы одержали первую победу в сезоне. Остался багаж Шалимова?

— Его вообще не осталось! Гончаренко настолько изменил тактику, схему, понимание и отношение, что от Шалимова уже нет ни следа, – сказал защитник «Урала».

После 11 туров екатеринбургский клуб занимает в таблице Мир 15-е место.