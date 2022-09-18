Гончаренко об 1:2 с «Ахматом»: «По качеству и отдаче «Урал» не заслуживал поражения»

Главный тренер подвел итоги матча с «Ахматом» (1:2) в Мир .

«Увы, две мышечные травмы [Бикфалви и Подберезкина] в первом тайме, конечно, очень сильно повлияли на нас.

К сожалению, две игры, которые мы провели на неделе — кубковую с ЦСКА и сегодня с , мы в концовке отыгрались, отдали очень много сил, и потом нам не хватает какого‑то хладнокровия. Нет понимания, что мы несемся вперед, хотя защитники отдали очень много сил, и не хватает им уже свежести.

Не хватает нам хладнокровия, чтобы и с ЦСКА, и сегодня выжать хоть что‑то. Потому что по качеству, по отдаче мы не заслуживали, наверное, этого поражения. Что сегодня, что в кубковом матче с ЦСКА.

Во втором тайме мы взвинтили темп, у нас были удары, штрафные, угловые. Но опять, видимо, какая‑то спешка. Может, сказывается наша турнирная ситуация», — сказал .