Массимилиано Аллегри: «Мы пытаемся вернуть «Юве» на победный путь благодаря работе и страсти. У нас есть время, чтобы все исправить и в Серии А, и в ЛЧ»

высказался о предстоящем матче с «Болоньей».

«В матче с «Болоньей» мы должны начать новый сезон после неудачного месяца и вернуться на победный путь. С вернувшимися игроками все в порядке.

Я должен управлять составом и важными игроками наилучшим образом, потому что теперь у нас будет много матчей за короткий срок. Но давайте подумаем о «Болонье». За эти две недели мы обсудили проблемы, чтобы понять их и найти решения.

Важные игроки восстанавливаются, завтра возвращаются Алекс Сандро, Рабьо и Локателли, Куадрадо и Милик возвращаются после дисквалификации. Не могут играть только Погба, Кьеза и Ди Мария из-за дисквалификации.

Мы пытаемся вернуть «Ювентус» на победный путь благодаря работе и страсти, и мы надеемся, что сможем сделать это как можно скорее. У нас есть время, чтобы все исправить и в чемпионате, и в Лиге чемпионов», – сказал главный тренер «Юве».

Матч – состоится завтра, 2 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.