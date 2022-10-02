Хавбек «Пари НН» Майга: «Спартак» и ЦСКА меня хотели. Не знаю, почему поменяли решение»

Хавбек Мамаду Майга рассказал об интересе к нему со стороны топ-клубов Мир РПЛ.
27-летний уроженец Мали присоединился к «Пари НН» минувшим летом. Предыдущие два сезона он выступал за «Велес».
– Вышел Милсон и сказал, что он в топе российских игроков. Он сравнил себя с Малкомом и Промесом. Ты можешь так сказать про себя?
– Это хорошая реклама для меня. Реально я хочу, чтобы я был вторым-третьим игроком на своей позиции в РПЛ. Я буду работать больше для этого. Это мой стиль.
– Какая цель для вас самая главная?
– Попасть в чемпионат из Европы: Франция, Бельгия. «ПСЖ»? Я пока в Нижнем Новгороде.
– Вы чувствуете разницу между высшей и первой лигой?
– Скорости другие. Надо думать быстрее, нельзя терять позицию. В Первой лиге неплохо, там много борьбы. Но в РПЛ другая скорость, но я уже привык.
– С кем бы ты поменялся футболкой из игроков «Спартака»?
– Думаю, Промес. Видно его уровень сразу.
– Ты рассказывал о разговоре с генеральным директором ЦСКА. Что будет, если после такого матча тебе позвонит спортивный директор «Спартака»?
– Для меня было обидно. Они все меня хотели: «Спартак» и ЦСКА. Не знаю, почему они поменяли решение. Мой агент мне сказал. Скауты даже были на одном из матчей «Велеса». Не знаю, что произошло потом.
– То есть они пожалели теперь?
– Не знаю, я пока в «Нижнем». Надо еще больше работать. Посмотрим.
– Ты рад, что не оказался в «Рубине»?
– Между деньгами и футболом я выбрал футбол. Мне надоело играть два года в ФНЛ. Принял решение, что буду рассматривать предложение только от клуба РПЛ.
– «Рубин» хотел тебя убить деньгами?
– Там хорошие условия. Вы сами знаете, что это топ для футболиста. Про зарплату ничего не могу сказать, – сказал Майга.