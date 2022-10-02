Хавбек «Пари НН» Майга: «Спартак» и ЦСКА меня хотели. Не знаю, почему поменяли решение»

Хавбек Мамаду Майга рассказал об интересе к нему со стороны топ-клубов Мир .

27-летний уроженец Мали присоединился к «Пари НН» минувшим летом. Предыдущие два сезона он выступал за «Велес».

– Вышел Милсон и сказал, что он в топе российских игроков. Он сравнил себя с Малкомом и Промесом. Ты можешь так сказать про себя?

– Это хорошая реклама для меня. Реально я хочу, чтобы я был вторым-третьим игроком на своей позиции в РПЛ. Я буду работать больше для этого. Это мой стиль.

– Какая цель для вас самая главная?

– Попасть в чемпионат из Европы: Франция, Бельгия. «ПСЖ»? Я пока в Нижнем Новгороде.

– Вы чувствуете разницу между высшей и первой лигой?

– Скорости другие. Надо думать быстрее, нельзя терять позицию. В Первой лиге неплохо, там много борьбы. Но в РПЛ другая скорость, но я уже привык.

– С кем бы ты поменялся футболкой из игроков «Спартака»?

– Думаю, Промес. Видно его уровень сразу.

– Ты рассказывал о разговоре с генеральным директором ЦСКА. Что будет, если после такого матча тебе позвонит спортивный директор ?

– Для меня было обидно. Они все меня хотели: «Спартак» и . Не знаю, почему они поменяли решение. Мой агент мне сказал. Скауты даже были на одном из матчей «Велеса». Не знаю, что произошло потом.

– То есть они пожалели теперь?

– Не знаю, я пока в «Нижнем». Надо еще больше работать. Посмотрим.

– Ты рад, что не оказался в ?

– Между деньгами и футболом я выбрал футбол. Мне надоело играть два года в . Принял решение, что буду рассматривать предложение только от клуба РПЛ.

– «Рубин» хотел тебя убить деньгами?

– Там хорошие условия. Вы сами знаете, что это топ для футболиста. Про зарплату ничего не могу сказать, – сказал Майга.