Алексей Игонин: «Зенит» выстраивается для того, чтобы хорошо выглядеть в еврокубках. Его цель – все дальше проходить в ЛЧ»

Теги Зенит Ростов Алексей Игонин премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Валерий Карпин Футбол

Алексей Игонин охарактеризовал состояние «Зенита» после матча с «Ростовом» (3:1).

«Зенит» играет в свой футбол независимо от соперника.

«Ростов» – хороший соперник и раздражитель. Видно, как Карпин выстраивает игру команды. Единственное, на мой взгляд, они переоценили свои силы. Играть в такой футбол против «Зенита» на его стадионе – большой риск.

Если первый голевой момент произошел на 10-й минуте, удивительно, что соперник продолжал играть в этот же футбол.

В итоге «Зенит» воспользовался ошибкой в жестком прессинге, отобрал мяч. И забил гол. Чтобы получить очки на «Газпром Арене», нужно стараться не давать играть «Зениту».

«Зенит» не просто так за пределами досягаемости [в таблице]. Другие клубы сегодня решают свои внутренние вопросы. Постоянно идут какие-то перестроения. А «Зенит» давно идет к определенной цели. Эта цель – выигрывать и проходить все дальше в Лиге Чемпионов.

Получается, что на сегодня «Зенит» – единственная команда, которая выстраивается именно для того, чтобы хорошо выглядеть в еврокубках, где совершенно другой уровень футбола. Все остальные команды пока думают только о чемпионате России. И это все, конечно, видно», – заявил бывший полузащитник петербуржцев.

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