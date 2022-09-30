Отец Холанда о выборе клуба для Эрлинга: «Ман Сити» был первым в списке. «Бавария» шла второй, «Реал» – третьим, «ПСЖ» – четвертым»

Отец Эрлинга Холанда объяснил, как форвард выбирал клуб прошлым летом.
22-летний нападающий перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии».
«В нашем списке «Ман Сити» был на первом месте. «Бавария» шла второй. «Реал» был третьим, а «ПСЖ» – четвертым.
Еще мы рассматривали возможность перехода в другие английские клубы, которые тоже хороши. Это «Ливерпуль» и «Челси». А еще была «Барселона». Эти команды мы котировали примерно одинаково», – сказал Альф-Инге Холанд.
После перехода в «Ман Сити» форвард забил 14 голов в 10 матчах во всех турнирах.
Отец Холанда об отказе Эрлинга «Реалу»: «Дело в игре Бензема. Еще мы думали, что они подпишут Мбаппе. «Ман Сити» был идеальным вариантом»