Отец Холанда о выборе клуба для Эрлинга: «Ман Сити» был первым в списке. «Бавария» шла второй, «Реал» – третьим, «ПСЖ» – четвертым»

Отец Эрлинга Холанда объяснил, как форвард выбирал клуб прошлым летом.

22-летний нападающий перешел в из дортмундской «Боруссии».

«В нашем списке «Ман Сити» был на первом месте. шла второй. «Реал» был третьим, а «ПСЖ» – четвертым.

Еще мы рассматривали возможность перехода в другие английские клубы, которые тоже хороши. Это и . А еще была . Эти команды мы котировали примерно одинаково», – сказал Альф-Инге Холанд.

После перехода в «Ман Сити» форвард забил 14 голов в 10 матчах во всех турнирах.

Отец Холанда об отказе Эрлинга «Реалу»: «Дело в игре Бензема. Еще мы думали, что они подпишут Мбаппе. «Ман Сити» был идеальным вариантом»