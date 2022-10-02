Клопп об игре «Ливерпуля»: «Чудовищно, просто ужасно. 3:3 с «Брайтоном» ощущается как поражение»

назвал чудовищной игру «Ливерпуля» в матче с «Брайтоном» (3:3).

«Не знаю, сколько раз я увидел, что их атакующие игроки просто врываются между линиями. Это было чудовищно, видеть такое – просто ужасно.

Несомненно, в эпизодах со всеми тремя пропущенными голами мы должны были обороняться лучше. Проблемы возникали в разных зонах. Счет 3:3 ощущается как поражение, хоть мы и не проиграли. Нужно бороться, чтобы пройти через этот период.

Парни могут играть гораздо лучше. Создать условия, в которых они смогут это показать, – моя работа», – сказал тренер .

«Ливерпуль» трясет и дальше. Превратили 0:2 в 3:2 с «Брайтоном» – но упустили победу