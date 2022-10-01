У «Ливерпуля» 1 победа за 4 последних игры. Команда Клоппа выиграла 2 из 7 матчей в этой АПЛ

«Ливерпуль» дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение за четыре последних матча.

Команда Юргена Клоппа упустила победу над (3:3) в 9-м туре .

Начиная с 3 сентября мерсисайдцы также потеряли очки в матчах с «Эвертоном» (0:0) в чемпионате Англии и «Наполи» (1:4) в . Единственная победа за это время – над «Аяксом» (2:1) в ЛЧ.

Всего в текущем сезоне «красные» одержали 2 победы за 7 игр в чемпионате Англии.

Далее на своем поле сыграет с «Рейнджерс». Это случится 4 октября.