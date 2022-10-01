Иван Игнатьев забил 4-й гол за «Локо» в Мир РПЛ. Лишь раз за карьеру было больше – 7 в «Краснодаре»

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Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев забил «Уралу» (2:4) в 11-м туре Мир РПЛ.

23-летний футболист отметился голом на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

Это четвертый гол нападающего за 10 игр в составе железнодорожников в чемпионате России. Лишь раз за карьеру ему удавалось провести более результативный чемпионат: в сезоне-2018/19, выступая за «Краснодар» он забил 7 мячей. Также в сезоне-2019/20 у Игнатьева в «Краснодаре» было 4 гола.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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