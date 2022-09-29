Иван Игнатьев о частичной мобилизации: «У меня нет тревожности. Мне это не мешает концентрироваться на футболе»

Нападающего не волнует частичная мобилизация в России.

– Баринов недавно рассказывал, что из-за последних новостей ему очень трудно переключаться на футбол. Как лично у тебя с этим дела?

– Эти темы я обсуждаю только с родными и близкими, которых они касаются. Конечно, ты где-то читаешь эти новости, слышишь. Но мне это не мешает концентрироваться на футболе. Я – профессиональный спортсмен, я должен уметь переключаться и делать свое дело.

– То есть никакой тревожности у тебя сейчас нет?

– Да у меня вообще нет тревожности, – сказал Игнатьев.

«Говорить об этом рано. Пусть показывают красивую игру». Спортсменам тоже приходят повестки