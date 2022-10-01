Циннбауэра не уволят из «Локомотива» после поражения от «Урала»

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Главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра не уволят после поражения от «Урала».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 

В субботу железнодорожники уступили «Уралу» со счетом 2:4. «Локо» занимает 12-е место с девятью очками.

Циннбауэр пришел в «Локомотив» 30 июня, но ключевая роль в подготовке команды была у Марвина Комппера, у которого не было необходимой лицензии.

В начале сентября Комппер покинул тренерский штаб «Локомотива» в связи с неудовлетворительными результатами команды. Все решения по подготовке и определению состава перешли к Циннбауэру.

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