Циннбауэра не уволят из «Локомотива» после поражения от «Урала»

Главного тренера «Локомотива» не уволят после поражения от «Урала».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В субботу железнодорожники уступили «Уралу» со счетом 2:4. «Локо» занимает 12-е место с девятью очками.

Циннбауэр пришел в «Локомотив» 30 июня, но ключевая роль в подготовке команды была у Марвина Комппера, у которого не было необходимой лицензии.

В начале сентября Комппер покинул тренерский штаб «Локомотива» в связи с неудовлетворительными результатами команды. Все решения по подготовке и определению состава перешли к Циннбауэру.