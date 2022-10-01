Гризманна выпустили после 60-й минуты в 8 из 9 матчей «Атлетико» в сезоне

опять вышел на поле за «Атлетико» после 60-й минуты.

Случилось это в матче 7-го тура с «Севильей» (2:0). Француз появился на поле на 61-й минуте, заменив Альваро Морату.

В 8 из 9 матчей в сезоне Гризманн выходил после 60-й минуты. Единственное появление в старте было в дерби против «Реала» (1:2).

Сообщалось, что выпускает Гризманна на замену только после 60-й минуты, чтобы не платить 40 миллионов евро «Барселоне» за него по окончании сезона.

Гризманн снова вышел после 60-й – «Атлетико» спасает 40 млн даже в ЛЧ. «Барса» грозит судом