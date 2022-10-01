Гризманна выпустили после 60-й минуты в 8 из 9 матчей «Атлетико» в сезоне

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Антуан Гризманн опять вышел на поле за «Атлетико» после 60-й минуты.

Случилось это в матче 7-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0). Француз появился на поле на 61-й минуте, заменив Альваро Морату. 

В 8 из 9 матчей в сезоне Гризманн выходил после 60-й минуты. Единственное появление в старте было в дерби против «Реала» (1:2).

Сообщалось, что «Атлетико» выпускает Гризманна на замену только после 60-й минуты, чтобы не платить 40 миллионов евро «Барселоне» за него по окончании сезона.

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