Гудиев вышел вместо Лантратова на 2-й тайм матча с ЦСКА. Это вторая замена вратаря в сезоне Мир РПЛ

«Химки» заменили вратаря в перерыве матча против .

Подмосковная команда уступала в счете после первого тайма – 0:2. В перерыве тренерский штаб принял решение заменить Илью Лантратова на .

Это вторая замена вратаря по ходу матча в нынешнем сезоне Мир . Ранее это произошло в игре между ЦСКА и «Ахматом» (4:2) – вратаря грозненской команды Гиорги Шелию, пропустившего 3 мяча в первом тайме, в перерыве сменил Михаил Опарин.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча – ЦСКА (0:2, второй тайм).