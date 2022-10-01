Гудиев вышел вместо Лантратова на 2-й тайм матча с ЦСКА. Это вторая замена вратаря в сезоне Мир РПЛ

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«Химки» заменили вратаря в перерыве матча против ЦСКА

Подмосковная команда уступала в счете после первого тайма – 0:2. В перерыве тренерский штаб Спартака Гогниева принял решение заменить Илью Лантратова на Виталия Гудиева.

Это вторая замена вратаря по ходу матча в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Ранее это произошло в игре между ЦСКА и «Ахматом» (4:2) – вратаря грозненской команды Гиорги Шелию, пропустившего 3 мяча в первом тайме, в перерыве сменил Михаил Опарин.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» – ЦСКА (0:2, второй тайм). 

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