Смена вратаря – первая замена Талалаева в матче с ЦСКА. Шелия пропустил три мяча в первом тайме

Главный тренер «Ахмата» заменил вратаря в перерыве матча с ЦСКА.
Андрей Талалаев принял решение начать второй тайм игры Мир РПЛ с другим вратарем – Михаил Опарин появился на поле вместо Гиорги Шелия. Это первая замена тренера в матче.
По ходу первой половины игры основной голкипер грозненцев пропустил три мяча в течение шести минут.
«Ахмату» удалось отыграть один мяч на 41-й минуте, и первый тайм завершился со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ахмат».