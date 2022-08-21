Смена вратаря – первая замена Талалаева в матче с ЦСКА. Шелия пропустил три мяча в первом тайме

Главный тренер заменил вратаря в перерыве матча с .

принял решение начать второй тайм игры с другим вратарем – Михаил Опарин появился на поле вместо . Это первая замена тренера в матче.

По ходу первой половины игры основной голкипер грозненцев пропустил три мяча в течение шести минут.

«Ахмату» удалось отыграть один мяч на 41-й минуте, и первый тайм завершился со счетом 1:3 в пользу московской команды.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ахмат».