Смена вратаря – первая замена Талалаева в матче с ЦСКА. Шелия пропустил три мяча в первом тайме

Теги ЦСКА Андрей Талалаев премьер-лига Россия Ахмат Гиорги Шелия Михаил Опарин Футбол

Главный тренер «Ахмата» заменил вратаря в перерыве матча с ЦСКА.

Андрей Талалаев принял решение начать второй тайм игры Мир РПЛ с другим вратарем – Михаил Опарин появился на поле вместо Гиорги Шелия. Это первая замена тренера в матче.

По ходу первой половины игры основной голкипер грозненцев пропустил три мяча в течение шести минут.

«Ахмату» удалось отыграть один мяч на 41-й минуте, и первый тайм завершился со счетом 1:3 в пользу московской команды.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ахмат».

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